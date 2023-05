Das Horoskop der Wiedergeburt für das Sternzeichen Wassermann

Lesen Sie zuerst in der Mondknoten-Tabelle, wo der aufsteigende Mondknoten zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand.

In Ihnen lebt die Angst vor dem Verlust der Macht und dem Glanz, der Sie in einem vorigen Leben umgab. Sie waren der strahlende Held, die Diva, eine Königin der Gesellschaft, die mit umarmender Lebensfreude die Anerkennung und den Respekt der Menschen gewann – und durch Intrigen, Pleiten, Kriege alles verlor. Mit dem aufsteigenden Mondknoten im Wassermann müssen Sie die Sucht nach Bewunderung überwinden, die davonblieb. Und in Ihre Rolle als guter Geist der Gemeinschaft zurückfinden, der weiter denkt, klüger als die anderen, und den Ton angibt. Sie müssen die Gemeinschaft pflegen und behüten, sie zusammenhalten. Sie steht bei Ihnen an erster Stelle.

