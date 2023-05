Das Horoskop Ihrer Wiedergeburt

Es ist wie ein Tanz der kosmischen Energien, der Sie sehr tief in Ihr Unterbewusstsein blicken lässt, aus dem einschneidende Erlebnisse, Prägungen und Ängste aus Ihren vorigen Leben zu Ihnen aufsteigen. Sie haben Zugang zu einer anderen Welt, zu einem verborgenen, vielleicht auch verdrängten Wissen – das sich in rätselhaften Botschaften ausdrückt. Die Astrologie hilft Ihnen diese Zeichen und Ahnungen zu entziffern. Dazu muss man wissen, dass Ihnen der absteigende Mondknoten erzählt, woher Sie kommen, was Sie in Ihren diversen Reinkarnationen bereits durchlebt, vielleicht auch durchlitten haben.

Der aufsteigende Mondknoten liegt ihm genau gegenüber und sagt Ihnen, wohin Sie gehen, wohin Sie streben, was Sie erreichen wollen und auch erreichen werden. Pluto wirkt tief. Sie haben derzeit den Drang, alles zu hinterfragen, Menschen, Gefühlen, Stimmungen auf den Grund zu gehen.

Wer von dieser Kraft bestimmt wird, ist ein unbequemer Partner, er nimmt keine Rücksicht auf Konsequenzen, sondern bohrt in die Tiefe, will alles wissen. Will schonungslos aufdecken. Sie werden sich aber jetzt nicht in den kleinen alltäglichen Geheimnissen ergehen, sondern in die Tiefe blicken, zum Ursprung Ihrer Persönlichkeit, eben zurück in Ihre vorigen Leben.

Lesen Sie zuerst in der Mondknoten-Tabelle, wo der aufsteigende Mondknoten zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand. Klicken Sie sich anschließend in der Bildergalerie einfach bis zum jeweiligen Sternzeichen durch!

