Das Horoskop für das Sternzeichen Fische

Als Fisch können sich so sehr in andere Menschen hineinfühlen, dass Sie selbst für Charakterzüge Verständnis haben, die Ihnen schaden. Sie ertragen zu viel, Sie verzeihen zu viel. Der Partner unterdrückt Sie und Sie lassen es geschehen, weil er auch seine Qualitäten hat. Die Freundin ist nicht ehrlich, aber Sie hängen an ihr, weil Sie Gesellschaft brauchen. Das ist keine Lösung, negative Menschen rauben Ihnen die Lebensfreude, die Selbstsicherheit, das Glück. Sie brauchen keine Empfehlung der Sterne. Wenn Sie in sich hineinhören, wissen Sie genau, wer Ihnen schadet, wer Ihnen nicht guttut. Sie müssen diese Erkenntnis nur zulassen, auf diese Gefühle hören und dem entsprechend handeln.

