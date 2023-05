Das Horoskop für das Sternzeichen Steinbock

Der Steinbock ist sich selbst der ärgste Feind: Sie setzen sich ständig so sehr unter Druck, dass Sie mit nichts mehr zufrieden sind, was Sie tun. Das raubt Ihnen die Zuversicht, die Freude am Leben, die Selbstsicherheit. Das hat beim Steinbock oft frühe Wurzeln. Bei Eltern, die Sie antrieben, an Ihnen herumkritisierten. Bei einem Partner, dem selbst nichts gelang und der Sie nur ausnutzte. Der Steinbock ist oft bei Menschen mit dieser Prägung hängen geblieben. Obwohl Sie so stark sind, sind Sie ein Opfer von Freunden, die Sie nur ausnutzen, von Kollegen, die Sie mitschleppen – und eben auch von einem Partner, der auf Ihre Kosten lebt. Saturn wird jetzt Klarheit in Ihr Leben bringen. Räumen Sie auf mit Situationen, mit Menschen, die Ihnen Ihr Glück stehlen. Auch wenn es schwerfällt.

