Das Horoskop für das Sternzeichen Löwe

So wie der Löwe begreifen wird, warum er geizig, kleinlich, nörglerisch wurde. Sie müssen raus aus dieser Isolation, denn kaum ein anderes Zeichen braucht die anderen Menschen wie Sie. Die Freunde, die Kollegen, der Partner sind Ihr Spiegel, in dem Sie Ihre eigene Ausstrahlung, Ihre Wirkung, Ihren Erfolg ablesen können. Wer Sie klein macht, wer Ihr Selbstbewusstsein schwächt, gehört nicht in Ihr Leben. Das klingt hart, aber es ist so. Geringschätzung macht Sie krank. Aber das ist derzeit nicht Ihr Problem. Sie geben zu viel und bekommen dafür zu wenig zurück – dahinter verbergen sich Ihre wahren Feinde . Sie werden wissen, wer damit gemeint ist.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Löwe!