Das Horoskop für das Sternzeichen Stier

So wie der Stier vom falschen Partner klein gemacht wird: Wer Ihre Sparsamkeit, Ihre Sehnsucht nach Sicherheit verachtet, die Verschwender, die Spieler, werden Sie auf Dauer zermürben, Ihnen jegliche Freude nehmen. Und wer Ihre künstlerische Veranlagung bremst, Ihre Lust an der geschmackvollen Einrichtung kritisiert, nimmt Ihnen Ihr Selbstbewusstsein. Lassen Sie sich nicht mehr in Ihrer Selbstentfaltung bremsen. Sie müssen ehrlicher zu sich selbst sein und es zulassen, es nicht wieder verdrängen, wenn Sie jetzt erkennen, wer Ihr wahrer Feind ist, wer Sie bremst, wer Sie einschränkt. Befreien Sie sich von diesen Menschen. Kompromisse bringen nichts. Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Sie neigen dazu, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Stier!