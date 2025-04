Das Horoskop für die Vollmond-Woche ab dem 07.04.2025: Sternzeichen Steinbock

Lieber Steinbock, dieser Waage-Vollmond lenkt Ihren Blick auf Ihre beruflichen Ziele und die Balance zwischen Erfolg und innerem Frieden. Vielleicht spüren Sie, dass es an der Zeit ist, nicht nur nach Leistung zu streben, sondern auch Ihr Wohlbefinden in den Mittelpunkt zu stellen. Venus stärkt Ihre beruflichen Beziehungen, während Merkur Ihnen hilft, Klarheit in Gespräche mit Vorgesetzten oder Kollegen zu bringen. Lassen Sie sich nicht von äußeren Erwartungen antreiben, sondern definieren Sie Ihren eigenen Weg zu nachhaltigem Erfolg. Ihr Herrscherplanet Saturn erinnert Sie daran, dass wahre Erfüllung in einem stabilen und harmonischen Umfeld wächst.

Ihr Harmonie-Mantra:

"Ich finde Erfolg in Klarheit, Balance und innerem Frieden."