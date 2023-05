Das Horoskop für die Zukunft der Familie der Waage

Die Zukunft wird, zumindest finanziell gesehen, leider ein Balance-Akt auf dem Drahtseil. Merkur gibt leider keine Garantie, dass das gut geht. Geht´s tatsächlich nach unten, ist da aber Ihre Familie. Das Netz, das Sie auffängt, und auch Stürze aus großer Höhe mildert. Es wird Ihnen nichts Schlimmes passieren. Ihre Kinder werden Ihre Ideale leben. Mehr als Geld und Erfolg ist für die Kinder eine gesunde Umwelt und ein friedvolles, offenes Miteinander wichtig sein. Das ist ganz in Ihrem Sinne. Gesundheitlich geht es auch in den nächsten Jahren wie gewohnt. Eine Folge von Up and Down.

Alles über das Sternzeichen Waage auf einen Blick

Erfahren Sie jetzt Ihr ganz persönliches Mantra des Tages