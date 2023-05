Das Horoskop für die Zukunft der Familie des Fischs

Sie sorgen vor, bedenken alle Eventualitäten, was soll da schon Schlimmes passieren? Erst recht, wenn Merkur und Mars, im Fall Ihrer Familie auch noch Neptun und Uranus meistens zur Seite stehen. Also über Existenzprobleme und Finanzen brauchen Sie sich nicht groß den Kopf zu zerbrechen. Alles bestens, nächstes Jahr und auch die Jahre danach.

Zusammenhalt in der Familie? Dafür stehen Sie als Person gerade. Da geht nichts auseinander. Die Kinder sind in der Fische-Familie so gut umsorgt, behütet und betreut, dass auch da kaum etwas schief läuft. In punkto Gesundheit gibt es ein paar kritische Mars-Signale. Vor allem Herz- und Kreislauf dürften in Zukunft ein Thema sein.

Alles über das Sternzeichen Fische auf einen Blick

Ihr Jahreshoroskop 2019