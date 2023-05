Das Horoskop vom 13. bis 19. Mai 2013: Wer Sie belügt und wem Sie vertrauen können

Suchen Sie in der Radix Ihr Sternzeichen. Zählen Sie nun den Abstand zwischen Ihrem Sternzeichen und Neptun, der in seiner aktuellen Position in den Fischen eingetragen ist. Der Uhrzeigersinn spielt dabei keine Rolle.

Es gibt sieben Möglichkeiten: Er steht im selben Zeichen (Fische). Im Nachbarzeichen (Widder und Wassermann). EIn Zeichen ist zwischen Neptun und Ihrem Zeichen (Stier und Steinbock). ZWei Zeichen, drei Zeichen und vier Zeichen. Und der Neptun steht Ihrer Sonne (Sternzeichen) genau gegenüber (bei der Jungfrau).

Hier können Sie zusätzlich den Test machen, ob Sie zu gutgläubig sind! >>