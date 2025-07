Das Horoskop zum August-Start 2025: Sternzeichen Wassermann

Ihre Unabhängigkeit, lieber Wassermann, ist für Sie sehr kostbar. Aber sie darf auch kein Schutzschild gegen Nähe und Verbindlichkeit sein. Venus und Neptun werfen diese Woche Fragen auf, die Sie sonst gern und gekonnt umgehen: Wer darf eigentlich ganz nah an Sie heran? Vielleicht merken Sie jetzt, dass jemand mehr will, als Sie geben möchten. Oder dass Sie sich in ein Ideal verliebt haben. Der Freitag bringt ein Gespräch oder einen Moment, der Ihr ganzes Liebeskartenhaus kippt. Das fühlt sich unangenehm an, ist aber gut! Denn die Wahrheit ist der erste Schritt zur Freiheit. Wer Sie wirklich liebt, nimmt auch Ihre Unruhe an. Bleiben Sie sich treu.

Ihr Schutzmantra:

„Ich liebe frei und lasse mich nicht fesseln.“