Das Horoskop zum August-Start 2025: Sternzeichen Steinbock

Lieber Steinbock, Sie stehen gern auf sicherem Grund, doch in dieser Woche ist nichts stabil. Der ernste Saturn, Ihr Geburtsherrscher, bringt zwar Klarheit, aber auch Trennung, wenn etwas nicht stimmt. Vielleicht bemerken Sie, dass Ihre Beziehung mehr Fassade als Fundament ist. Oder dass eine Liebe, die Sie nie gelebt haben, wieder an Ihre Tür klopft. Fragen Sie sich ehrlich: Was brauchen Sie wirklich, nicht in zehn Jahren, sondern jetzt? Der Freitag stellt alles infrage, was Sie aus Vernunft aufgebaut haben. Doch je mehr Sie versuchen, zu kontrollieren, desto mehr entgleitet Ihnen das Gefühl. Aber manchmal braucht es einen Riss, damit Licht hineinfällt.

Ihr Schutzmantra:

„Ich baue auf das, was mich wirklich trägt und nicht auf Versprechen.“