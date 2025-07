Das Horoskop zum August-Start 2025: Sternzeichen Jungfrau

Ihr steter Wunsch, alles richtig zu machen, kann Sie, liebe Jungfrau, in dieser Woche in die Irre führen. Venus und Saturn fordern Sie auf, die Liebe nicht nur zu analysieren, sondern zu spüren. Sie laufen außerdem Gefahr, sich in eine Verbindung flüchten, die logisch wirkt, aber emotional leer ist. Besonders gefährlich ist die Illusion, Sie müssten sich beweisen, um wahrhaft geliebt zu werden. Lassen Sie dieses Muster los. Wenn jemand Sie nur sieht, wenn Sie leisten, dann sieht er Sie nicht wirklich. Am Freitag bringt eine kleine Bemerkung hierbei große Klarheit. Und aus der Klarheit kann eine neue Stärke wachsen, die bewirkt, dass Sie in der Liebe nicht verhandeln.

Ihr Schutzmantra:

„Ich sehe die Wahrheit und gehe meinen Weg.“