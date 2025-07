Das Horoskop zum August-Start 2025: Sternzeichen Löwe

Lieber Löwe, Sie sind stolz und leidenschaftlich, doch diese Woche stellt Ihre Stärke auf eine neuartige Probe. Die Sonne stärkt Ihr Selbstbewusstsein, aber Venus und Saturn zeigen: Auch Löwen können sich in Illusionen verlieben. Besonders gefährlich ist jemand, der Sie bewundert, aber nicht versteht. Seien Sie ehrlich zu sich selbst und fragen Sie sich, was eine echte Verbindung und was bloß Begehren ist. Der Freitag bringt eine Erkenntnis, die weh tun, aber auch befreien kann. Alte Themen aus der Kindheit oder Familie könnten wieder auftauchen und Ihren Blick auf Nähe trüben. Sie dürfen Ihre Verletzlichkeit zeigen, ohne die Kontrolle zu verlieren. Wer bleibt, wenn Sie sich zeigen, ist es wert.

Ihr Schutzmantra:

„Ich schenke Liebe, aber nicht auf meine Kosten.“