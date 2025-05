Das Horoskop zum großen Merkur-Feuerwerk ab dem 26.05.2025: Sternzeichen Steinbock

Sie dürfen in dieser Woche erkennen, lieber Steinbock, wie viel mehr in Ihrem Alltag möglich ist, als Sie glauben. Merkur lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf Strukturen, Routinen, Arbeitsprozesse. Kurz: auf das, was Sie täglich tun. Vielleicht entdecken Sie, wie viel Zeit und damit auch Geld Ihnen durch gewohnte Muster entgleitet. Merkur schenkt Ihnen jetzt die Fähigkeit, kleine Optimierungen mit großer Wirkung zu erkennen. Wenn Sie sich endlich erlauben, neue Werkzeuge oder innovative Methoden auszuprobieren, ergeben sich ganz von alleine praktische Lösungen. Manchmal beginnt finanzielles Wachstum in der strukturierten To-do-Liste.

Ihr Merkur-Mantra:

"Ich ordne mein Leben neu und schaffe damit Freiräume."