Das Horoskop zum Liebesglück ab dem 04.04.25: Sternzeichen Wassermann

Lieber Wassermann, im April rückt für Sie das Thema Verbindlichkeit in den Fokus. Der Frühling fordert Sie heraus, nicht nur geistig, sondern auch emotional für jemanden zu entflammen – ein Gedanke, der Ihrem freiheitsliebenden Wesen nicht immer leichtfällt. Doch Venus und Mars helfen Ihnen, sich diesen Herausforderungen zu stellen und Ihre Beziehungen bewusster zu gestalten. Besonders spannend wird es durch das Aufeinandertreffen von Uranus und Mars, das Ihnen elektrisierende Begegnungen beschert. Sie dürfen jetzt Ihre Lust am Experimentieren ausleben. Alles, was jetzt in Sachen Partnerschaft geschieht, könnte langfristige Auswirkungen haben.

Ihr Glücksmotto:

"Ich genieße die Leichtigkeit des Moments und öffne mich für neue Verbindungen."