Das Frühlingshoroskop 2025: Sternzeichen Wassermann

Seit Ihrer Geburtstagszeit, lieber Wassermann, spüren Sie bereits die Anzeichen großer Umwälzungen in Ihrem bewussten und unbewussten Leben. Nun zieht die Schraube noch einmal an: Was auch immer diese Woche in Liebesdingen für Sie in den Fokus rückt – insbesondere durch das Trigon von Pluto in Ihrem Zeichen zum Götterboten Merkur – hat das Potenzial, Ihr Beziehungsleben langfristig zu prägen. Es ist, als würden die Sterne Sie ermutigen, einen neuen Weg einzuschlagen und alles Alte, was Sie bremst, hinter sich zu lassen. Lassen Sie sich auf das Neue ein und vertrauen Sie darauf, dass dies der Beginn einer Glück bringenden Zeit ist.

Ihr Frühlingsmantra:

„Ich spüre, dass jetzt der wahre Durchbruch möglich ist.“