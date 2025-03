Das Horoskop zum Liebesglück ab dem 04.04.25: Sternzeichen Fische

Lieber Fisch, das introvertierte Träumen ist Ihnen bestens vertraut, doch diese Woche fordert Sie auf, Ihre Gefühle bewusster nach außen zu tragen. Während die anderen Zeichen dank der Wochenend-Konstellationen von Leidenschaft ergriffen werden, bleiben Sie entspannt und finden Ruhe in sich selbst. Doch statt nur in Sehnsüchten zu schwelgen, ist jetzt der Moment gekommen, Ihre starke Intuition aktiv zu nutzen. Venus in Ihrem Zeichen schenkt Ihnen die Kraft, Ihre tiefsten Emotionen nicht nur zu spüren, sondern auch mit anderen zu teilen. Vertrauen Sie auf Ihr Inneres – Sie wissen genau, wer bereit ist, mit Ihnen auf eine Reise des Wunders zu gehen.

Ihr Glücksmotto:

"Ich zeige meine Gefühle und ziehe tiefe Verbindungen in mein Leben."