Das Horoskop zur Mondfinsternis am 25.4.2013: Der Mond macht Ihnen ein Geschenk!

Am 25. April um 21.52 Uhr haben wir eine partielle Mondfinsternis. Bei klarem Wetter können Sie sie am Himmel beobachten. Und so wirkt sich die magische Kraft des Mondes auf Sie aus...

Die Sonne und der Mond nehmen die Erde in ihre Mitte. Wie der kosmische Vater und die Mutter ihr Kind, so umgeben die beiden behütend uns Menschen. Der Mond steht im Skorpion, wenn der Schatten der Erde über ihn kriecht. Es ist der 25. April, gegen 21.52 Uhr. Wir haben eine Mondfinsternis. Es weht viel Kraft durch den Kosmos. Lesen Sie, was diese Nacht Ihnen bringt.

Es ist eine partielle Mondfinsternis, die Sie in der Nacht vom 25. April am Himmel beobachten können. Ein besonderes kosmisches Schauspiel: 32 Minuten kriecht der Schatten der Erde über den Vollmond über uns, verfinstert ihn. Vielleicht werden Sie nicht schlafen können, wenn Sie anfällig dafür sind – aber auch weil sich enorme Willenskraft von diesem astrologischen Ereignis auf Sie überträgt. Sie spüren, dass Sie jetzt die Chance haben, viel zu erreichen, Ihre sehnlichsten Wünsche zu erfüllen, Ihre Träume zu verwirklichen. Im Beruf , bei finanziellen Problemen, aber auch in der Liebe. Und gleichzeitig sind Sie auch überzeugt davon, dass Sie es schaffen. Weil die Macht Ihres Willens dahintersteht.

Sie haben Magie, bereits viele Stunden vor dem Ereignis und viele Stunden danach. Denn so lange wirkt diese Konstellation. Berechnen Sie nach unserer Formel Ihre persönliche Mondposition – und lesen Sie in unserem Mond-Horoskop, was der Mond Ihnen schenkt...

Hier gibt es die Formel, mit der Sie Ihre Mondposition berechnen können! >>