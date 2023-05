Das Horoskop zur Mondfinsternis für den Wassermann

Sie sind originell, keine Frage. Sie sind humorvoll, ungemein einfallsreich. Aber Sie bemühen sich auch darum, täglich. Und damit setzen Sie sich selbst unter Druck. Weil Sie die Angst verfolgt, den Erwartungen nicht zu genügen.

Der Wunder-Mond heilt Ihre kranke Seele , befreit Sie vom Leistungsdruck, ständig auffallen zu müssen. Man ist kein besonderer Mensch, weil man so tut, sondern weil man so ist. Und Sie sind so. Dieses neue Selbstbewusstsein bringt Sie zur inneren Ruhe, die Sie brauchen, um Erfolg zu haben, um den Partner zu finden, bei dem Sie sich fallen lassen können, der nichts fordert.

Ihr Ziel, zu dem Sie der Wunder-Mond trägt: In sich selbst zu ruhen, mit sich selbst zufrieden zu sein. Und tiefe Gefühle zuzulassen, die Sie vielleicht am Anfang etwas irritieren, verunsichern werden, weil Sie neu sind, Ihnen aber dann auch neue Kraft geben werden, einen neuen Glauben an das Leben. Sie müssen sich endlich in einer Partnerschaft zu Hause fühlen, angekommen fühlen. Und das werden Sie erreichen.

Unser Glücks-Tipp für Sie: Belohnen Sie sich selbst. Gehen Sie zum Beispiel nach der Arbeit ganz spontan ins Kino.