Das Horoskop zur Sonnenfinsternis am 21. Mai 2012

Am 21. Mai 2012 findet um 01:48 Uhr eine totale Sonnenfinsternis statt - ein magischer Moment! Was die Sonnenfinsternis für Sie persönlich bedeutet, lesen Sie hier...

Am Montag, dem 21. Mai 2012 um 01.48 Uhr ist es soweit: Am Himmel steht eine schwarze Sonne, die nur noch wie ein golden schimmernder Kranz ihre Energie erkennen lässt. Der Schatten des Mondes, der auf unsere Erde fällt, hat die Sonne verschluckt. Er herrscht Sonnenfinsternis.

Schon am Tag zurvor spüren Sie die magische Energie dieser Sonnenfinsternis. Und Sie werden von den beglückenden Strahlen auch noch am gesamten Montag beflügelt.

In dieser Zeit können kleine Wunder geschehen! Denn: Dank dieser magischen Sonnenfinsternis wird leichter und besser. Was Sie bisher quälte, was auf Ihrer Seele lastete, ist weg. Sie fühlen sich wie befreit. Die magische Sonnenfinsternis am 21. Mai 2012 lässt neue Lebensfreude erwachen und bringt Optimismus.

Hier lesen Sie, welchen Einfluss die Sonnenfinsternis am 21. Mai 2012 auf Sie hat...