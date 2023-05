Das ist die große Geld-Chance des Löwen

Sie strahlen die Aura der Gewinner aus, die Ihnen ein Merkur im beflügelnden Trigon verleiht. Ihre starke Präsenz füllt Räume, Ihre Begeisterung und Ihr Optimismus reißt die Menschen mit, die mit Ihnen etwas aufbauen. Sie überzeugen jeden Pessimisten, der noch zögert.

Ihre größte Geld-Chance: Es umgibt Sie der Duft von Menschen, die genau wissen, was Sie wollen, wie ein teures Parfüm. Sie können jetzt mit Ihrem großzügigen, herzlichen Wesen alles erreichen, in Ihrem Beruf ganz nach oben kommen, da wo das Geld ist. Oder Sie können sich auch selbständig machen, wenn Sie diesen Plan vielleicht schon länger mit sich tragen. Vielleicht ist es die einmalige Idee, die Ihnen in einem Glücksmoment zufällt, die Ihre Träume in diesen Tagen wahr werden lässt. Mit Ihrem Selbstvertrauen wird es Ihnen leicht fallen, die richtigen Menschen für Ihren neuen Weg zu begeistern. Wichtig ist nur, dass Sie ein genaues Ziel vor Augen haben.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Löwe

