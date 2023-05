Das ist Ihre größte Geld-Chance

Der Himmel bringt uns Geld. Endlich raus aus den ewigen Schulden, weg mit den quälenden Sorgen und der Angst vor den nächsten Rechnungen. Ein toller Merkur und eine wunderbare Venus schenken Ihnen Ihre größte Geld-Chance. Sie brauchen dabei nicht das besondere Gespür für die Finanzen, den großartigen Geschäftssinn. Sie können unter diesem kosmischen Einfluss mit wenig Einsatz viel gewinnen. Ihre persönliche Chance.

Das Sonnenjahr meint es gut mit Ihnen, weil die kosmische Energie verstärkt auf Sie wirkt – unterstützt vom Vater unseres Lebens auf der Erde, dem Kern unseres Wesens, der Sonne. Wenn Sie besonders sensibel sind, werden Sie es spüren: Wie Sie neue Zuversicht erfüllt, dass Sie Ihre Probleme in dieser Woche nicht mehr so tragisch, so aussichtslos empfinden. Der Merkur lässt Sie offen, kämpferisch und voller Optimismus in den Alltag schauen. Sie sind hellwach, hochkonzentriert. Die Venus erfüllt Sie mit Begeisterung. Sie packen die Dinge impulsiv an, entscheiden spontan und ohne die üblichen hemmenden Bedenken. Sie spüren, dass das, was Sie tun, richtig ist, dass es Ihnen die finanzielle Sicherheit, den Gewinn und Erfolg bringen wird, von dem Sie schon lange träumen.

Das kosmische Geld-Wunder baut sich langsam auf, hat einen immer stärkeren Einfluss auf Ihr Leben, Ihr Denken, auf Ihre Gefühle und Ihre Intuition. Am Montag, den 13. März, wandert der Merkur in den Widder. Sie bekommen plötzlich Klarheit über Ihre finanziellen Probleme, spüren spontan, was falsch läuft, was der Ursprung Ihrer ständigen Geldprobleme ist. Der Merkur macht Sie sehr mutig in Ihren Entscheidungen, Sie zögern nicht, fackeln nicht lange, sondern tun, unternehmen was.

Sie sind sehr offen für den guten Rat von Freunden, denen Sie vertrauen, und ehrlich zu sich selbst. Und dabei haben Sie ein besonderes Gespür fürs Geld. Und dabei unterstützt Sie die Venus im Widder, genau das Richtige zu tun. Sie setzen viel Leidenschaft, Engagement hinter die Dinge, die Sie jetzt in die Hand nehmen. Das bringt Ihnen bei wenig Einsatz viel, zumal Sie über die Begeisterungsfähigkeit verfügen, die andere Menschen, die Ihnen zur Seite stehen, motiviert und mitreißt. Viel gelingt jetzt, was Sie sich nie zugetraut hätten, aber wovon Sie schon lange träumten.

Am Samstag, 18. März, findet die große kosmische Verbindung statt, die Ihnen die einmalige Geld-Chance bringt. Der Merkur umarmt die Venus im Widder. Diese Konjunktion hat einen vielseitigen Einfluss auf Ihr Leben. Nicht nur beim Geld, auch in der Liebe. Sie werden jetzt die richtigen Worte in allen Lebenssituationen finden, auch bei einem kleinen verspielten Flirt – aber besonders in finanziellen Angelegenheiten, bei denen es darauf ankommt, wie Sie argumentieren.

Sie haben verborgene Talente, vielleicht auch künstlerische Begabungen, die erst jetzt zum Ausdruck kommen, sich durchsetzen. Mag sein, dass Sie einen einflussreichen Menschen treffen, der Ihre Gabe erkennt und Sie fördert. Möglich, dass Sie dem Verleger begegnen, der Ihren Roman veröffentlicht, der Ihnen viel Geld bringt.

Sie sind offen, wirken so ausgeglichen, anmutig, wickeln mit Ihrem Charme die Menschen ein, was Ihnen die Aufmerksamkeit wichtiger Personalberater einbringt. Möglich, dass Sie den neuen Job bekommen, der Ihre wahren Stärken wirklich fordert, der Ihnen Spaß macht. Und letztendlich den Lohn einbringt, den Sie schon lange verdienen. Aber vielleicht erschließt sich Ihnen auch die neue, unerwartete Geldquelle. Oder eben die überraschende finanzielle Möglichkeit, die Sie sich heute kaum vorstellen können.

Die Konjunktion zwischen dem klugen Geldplaneten Merkur und der wohlwollenden Venus ist ein Segen. Alles ist möglich, auch die vollkommen unerwartete Erbschaft oder der Gewinn im Spiel. Sicher ist, Ihre größte Geld-Chance dieses Frühlings kann Sie endlich von schwerwiegenden finanziellen Sorgen befreien. Lesen Sie im Horoskop, was Sie persönlich erwartet. Auf was Sie achten müssen.

