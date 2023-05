Das ist die große Geld-Chance der Jungfrau

Sie stehen in keiner direkten Verbindung zum magischen Merkur. Dennoch kommt auch auf Sie eine Geld-Chance zu. Im Moment sollten Sie genau planen, Ihrem feinen Gespür folgen, das Ihnen genau sagt, was sich auszahlt, was Geld bringt. Und was nicht.

Ihre größte Geld-Chance: Nehmen Sie sich Zeit, rechnen Sie lieber zehn Mal, auch wenn andere hinter Ihnen stehen und Sie zu mehr Eile drängen. Ihr Sinn fürs Geld, Ihr kritischer Geist sind einmalig, wenn Sie nicht unter Zeitdruck stehen. Also, lassen Sie sich nicht bedrängen, nicht in Stress bringen. Sie wissen es besser. Handeln sollten Sie ohnehin erst in der ersten Aprilwoche, die Ihnen Geld verspricht. Bis dahin werden Sie über die Überzeugungskraft verfügen, die alles zum Erfolg bringt, was Sie auch anpacken. Sie werden es spüren, wenn der richtige Zeitpunkt für das gut durchdachte Geschäft gekommen ist, das Sie von Ihren Sorgen befreit.

