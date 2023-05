Das ist die große Geld-Chance des Skorpions

Sie erwarten Wunder und übersehen dabei die große Geld-Chance. Das ist die Gefahr, weil der magische Merkur nur in einer sehr kühlen Verbindung zu Ihrem Sternzeichen steht. Aber Ihre gewaltigen seelischen Kräfte werden dennoch das Wunder möglich machen.

Ihre größte Geld-Chance: Sie bekommen, was Sie sich wünschen, wenn Sie an Ihre überirdischen Wunschkräfte auch wirklich glauben. Aber Sie überlassen nichts dem Zufall. Sie sind ein Mensch des behutsamen, sehr genauen Vorgehens. Sie feilen an Ideen, analysieren ihre Chancen sehr tiefgründig, durchleuchten jede Möglichkeit bis ins kleinste Detail, bis zum verborgendsten Risiko. Dem sollten Sie auch unbedingt treu bleiben, aber vor allem an sich glauben, wenn Ihre ganz große Chance in der ersten Aprilwoche mit einem Merkur in Opposition zu Ihnen auf Sie zukommt.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Skorpion

Wollen Sie Ihr Glück im Lotto versuchen? Zum Astro-Lotto-Tipp!