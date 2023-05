Das ist die große Geld-Chance der Waage

Sie gehören zu den großen Gewinnern dieser Woche, mit dem Merkur in Opposition zu Ihnen verfügen Sie über ein einmaliges Gespür für Geschäfte. Aber Sie müssen sich nicht anstrengen, nicht kalkulieren und rechnen – Sie haben einfach Glück, das große nahezu unverschämte Glück.

Ihre größte Geld-Chance: Ihre große Stärke liegt in Ihrem charmanten, liebenswürdigen Auftreten, mit dem Sie die Menschen raffiniert einwickeln können. Etwa den Chef, von dem Sie mehr Geld wollen. Aber es kann auch sein, dass der Ursprung Ihres Glücks weit zurück liegt – bei der Erbtante oder der reichen Nachbarin, die Sie einst in Ihrer Art liebevoll umsorgten und die Ihnen jetzt ein kleines Vermögen hinterlässt, vollkommen unerwartet, weil Sie daran schon lange nicht mehr dachten. Alles ist möglich, denn Sie erleben den großen, einmaligen Glücksmoment, wenn der Jupiter am 24. März in Ihrem Sternzeichen eine Opposition zum magischen Merkur einnimmt.

