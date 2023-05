Das ist die große Geld-Chance des Stiers

Sie haben das ganz natürliche Gespür fürs Geld. Sie werden mit einem ganz neuen Elan, mit Fleiß und Beharrlichkeit Ihre Position im Beruf verteidigen, die Ihnen bald mehr finanzielle Sicherheit einbringen wird. Aber Ihre beste Zeit kommt noch.

Ihre größte Geld-Chance: Was Sie jetzt vorbereiten, planen, in die Wege leiten, hat Zukunft. Den Preis dafür, das große Geld, werden Sie erst in der ersten Aprilwoche abschöpfen, wenn der kluge Merkur aus Ihrem eigenen Sternzeichen leuchtet. Sie haben großartige Möglichkeiten, obwohl die Glückskonstellation dieser Woche nur einen sehr kühlen Einfluss auf Sie hat. Aber folgen Sie Ihrem Gespür, setzen Sie ganz auf den Aufstieg im Job oder auf Ihre Geschäftsidee. Wozu Ihre Gefühle Sie auch immer drängen, ist richtig. Knüpfen Sie jetzt die Kontakte, die für Sie wichtig sind. Wobei ein Freund aus der Vergangenheit für Sie entscheidend werden kann.

