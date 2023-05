Das ist die große Neptun-Chance für die Jungfrau

Bei Ihnen ist das so: Das Bauchgefühl darf ruhig mitentscheiden, aber erst, nachdem es Ihr Verstand genehmigt hat. Und Ihr Verstand genehmigt nichts, was ihm nicht den Kram passt. Nein, so geht das nicht. Ihr Bauchgefühl ist nichts weiter als ein Placebo-Medikament, wenn sich der Verstand einmal ein bisschen unwohl fühlt. Da können Sie auf Ihre Intuition auch gleich ganz verzichten.

Dabei sind gerade Sie, liebe Jungfrau, mit einer Intuition gesegnet, um die Sie fast alle anderen Sternzeichen beneiden sollten. Sie sind beinahe magisch und hellsichtig – und schämen sich dafür. Schluss damit. Nutzen Sie die großartige Neptun-Chance, machen Sie in dieser Woche Ihr Bauchgefühl zu dem, was es ist: Ihr bester, Ihr verlässlichster Lebensberater. Nicht nur beruflich, auch in Ihrem ganz privaten Bereich.

Alles über das Sternzeichen Jungfrau auf einen Blick

