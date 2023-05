Das ist die große Neptun-Chance für den Löwen

Was steht an diese Woche? Ja, da lockt ein Liebes-Abenteuer, nicht ganz ungefährlich. Und eine größere Investition steht auch auf der Agenda. Nun, Sie thronen gern auf dem Gipfel Ihres alles überragenden Selbstbewusstsein und entscheiden mit der Lässigkeit eines königlichen Souveräns. Sie hinterfragen in den meisten Fällen auch gar nicht die Gründe Ihrer Entscheidung, geschweige denn, ob das jetzt vom Verstand oder Bauchgefühl bestimmt war.

Ihr Motto ist schlicht und einfach: Ich entscheide und dann ist es so. Punkt. Aber nun erinnern Sie sich doch mal kurz: Wie viel Entscheidungen haben Sie schon getroffen, die Sie – still und heimlich – bereut haben? Wollen Sie das vermeiden, wenn es - siehe oben - in dieser Woche um Liebe und Geld geht. Dann versuchen Sie es doch mal, das mit dem Bauchgefühl!

