Das Jupiter-Glücks-Horoskop ab dem 16.12.2024: Traumhafte Tage für den Löwen

Der direktläufige Schütze-Merkur bringt Ihnen, lieber Löwe, einen frischen Schwung und stärkt Ihr Selbstvertrauen für die bevorstehenden Festtage. Mit einer Welle an Zuversicht lassen sich die Sorgen der letzten Monate leicht beiseiteschieben. Durch die unterstützenden Energien von Venus und Jupiter fühlen Sie sich voller Tatendrang, den Alltag mit neuer Kraft zu gestalten.

Eine perfekte Zeit also, um neue Ziele anzuvisieren, ob in der Liebe oder im Beruf – was Sie jetzt anpacken, wird Ihnen auch im kommenden Jahr starken Rückenwind geben. Setzen Sie mutig die Segel für Liebe, Glück und Erfolg in 2025, und lassen Sie sich nicht aufhalten.

Ihr Leitsatz:

„Ich entfalte mein volles Potenzial und lebe meine Leidenschaft in jeder Facette.“