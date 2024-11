Merkur im Schützen ab dem 2.11.2024: Diese 3 Sternzeichen lässt er jetzt aufblühen!

Am 02.11.2024 um 20:18 Uhr wechselt Merkur aus dem tiefsinnigen Skorpion in den abenteuerlustigen Schützen, wo er bis zum 08.01.2025 verweilt.Während seiner Herrschaft im Schützen wird Merkur übrigens vom 26.11. bis zum 2. Januar 2025 rückläufig sein, was seinen Einfluss noch einmal verändert.

Der Planet der Kommunikation läutet im Sternzeichen Schütze eine Zeit der Offenheit und Ehrlichkeit ein. Lesen Sie hier alles Wichtige und welche drei Sternzeichen vom Schütze-Merkur besonders profitieren.

Lesen Sie außerdem: Die Glückstage im November 2024: Das sind die besten 3 Tage des Monats für Ihr Sternzeichen!