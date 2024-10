Das Liebeshoroskop 2025 für das Sternzeichen Widder

Das Venus-Jahr hält für Single-Widder viele tolle Überraschungen bereit und verspricht reichlich Liebe, Lust und Leidenschaft. Ungebundene Widder verfügen über eine sehr erotische Ausstrahlung und haben bereits ab Januar vielversprechende Liebesaussichten. Sie sind selbstbewusst, wissen, was Sie wollen, und kommen schnell mit neuen Menschen in Kontakt. Während einige Widder bereits mit lockeren Flirts, One-Night-Stands oder einer Affäre zufrieden sind, entwickeln so manche jedoch auch den Wunsch nach der wahren Liebe und einer Partnerschaft.

Glücklicherweise steht Venus den liebeshungrigen Single-Widdern ebenfalls zur Seite und verschafft ihnen 2025 die besten Chancen, um ihr Herz dauerhaft an jemanden zu verschenken. Besonders die Verbindung mit einem Löwen oder einem Zwilling ist dabei sehr vielversprechend. Es funkt gewaltig und kann sich sogar um eine besondere Seelenverwandtschaft handeln. Das wöchentliche Liebeshoroskop kann bei der Partnersuche helfen.

