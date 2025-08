Das Mars-Uranus-Horoskop ab dem 07.08.2025: Sternzeichen Stier

Der Mars in der Waage, gepaart mit Ihrer Herrscherin Venus im Krebs, bringt Sie, lieber Stier, zum Innehalten. Sie merken, dass es nicht der große Auftritt war, sondern die kleine Geste, die Sie berührt hat. Vielleicht erfüllt ein Mensch Ihre geheimen Wünsche, den Sie bisher gar nicht als Partner*in in Betracht gezogen haben. In Beziehungen zählt jetzt nicht der Besitz, sondern das Teilen. Und wenn Sie an Familie denken, wünschen Sie sich nicht Kontrolle, sondern Herzenswärme. Nähe ist Ihnen wichtiger als jeder materielle Wert. Das ist Ihre wertvollste Lektion der Woche!