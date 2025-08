Das Mars-Uranus-Horoskop ab dem 07.08.2025: Sternzeichen Fische

Lieber Fisch, Sie spüren immer, wenn etwas aufrichtig ist und vom Herzen kommt – selbst wenn es noch unausgesprochen ist. In diesem Zusammenhang bringt diese Woche eine wundervolle Wahrheit ans Licht: dass es da draußen jemanden gibt, der Ihre Nähe sucht. Wer bei Ihnen sein will, muss vor allem mitfühlend sein und nach Worten Taten folgen lassen. Mars zeigt Ihnen, was Sie brauchen, um sich sicher zu fühlen. In Ihrer Familie sind Sie bereits von diesen Menschen umgeben. Jetzt bereichern die Sterne Sie mit vielen weiteren Herzensmenschen in Ihrem Freundeskreis oder sogar der Liebe.