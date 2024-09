Das Merkur-Horoskop ab dem 09.09.24: So nutzen Fische die große Geld-Chance!

Die kommende Woche hält für Sie, lieber Fisch, reichlich Inspiration und ungewöhnliche Ideen bereit. Jupiter und Merkur versorgen Sie mit mentalem Futter für lohnenswerte Projekte. Doch Vorsicht: Die Planeten könnten Sie auch dazu verleiten, in Fantasien abzudriften, die Ihre Finanzen ins Wanken bringen. Jetzt heißt es, den richtigen Mittelweg zu finden. Nutzen Sie den Donnerstag, um Ihre Träume in die Realität umzusetzen, und suchen Sie die Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten. Dies sichert Ihnen die nötige finanzielle Unterstützung und einen regelmäßigen Realitätscheck. So bleiben bis Jahresende nur wenige Wünsche unerfüllt.

Ihr Finanzmantra:

„Ich folge meiner Intuition und vertraue den natürlichen Schwankungen des Lebens."