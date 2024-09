Merkur in der Jungfrau ab 9. August 2024: Diesen 3 Sternzeichen schenkt er eine besondere Erfolgssträhne!

Am 9. September 2024 um ca. 08:40 Uhr wechselt Merkur aus dem Löwen weiter in das Sternzeichen Jungfrau. Nachdem Merkur bereits vom 26. Juli bis 15. August in der Jungfrau stand, kehrt er demnach erneut in das Erzeichen zurück und begibt sich dann am 26. September in das Sternzeichen Waage.

Günstig ist auch, dass Merkur seit 28. August endlich wieder direktläufig ist und seine Energien in der fleißigen Jungfrau somit voll entfalten kann. Dadurch warten sehr produktive nächste Wochen auf uns. Es gibt jedoch drei Sternzeichen, die sich mit Merkur in der Jungfrau über die erfolgreichste Zeit von allen freuen können.

