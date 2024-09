Das Merkur-Mars-Sextil am 12. September 2024 schenkt 3 Sternzeichen einen fantastischen Glückstag!

Als Skorpion werden Sie vom Merkur-Mars-Sextil regelrecht beflügelt. Sie schweben wie auf Wolken durch diesen Tag, fühlen sich ausgesprochen wohl und sprudeln nur so vor kreativen Ideen. Ob im Privatleben oder im Job, es ist für Sie ein Kinderspiel, die Dinge zum Positiven zu verändern und sich zugleich wertvolle Vorteile zu verschaffen. Vertrauen Sie dafür unbedingt auf Ihre Fähigkeiten und bleiben Sie konzentriert, dann kann sich Ihnen nichts und niemand in den Weg stellen.

In den Abendstunden sollten Skorpione einmal tief in sich hineinhorchen. Überlegen Sie sich, was Sie in der kommenden Zeit noch erreichen und verändern möchten und was Sie sich von Ihrem Leben konkret wünschen. Durch den Einfluss der Sextil-Kraft können Sie nämlich die besten Ideen entwickeln, um Ihre Erkenntnisse in die Tat umzusetzen.

Das Monatshoroskop im September 2024 für den Skorpion

Artikelbild und Social Media: BillionPhotos.com/AdobeStock