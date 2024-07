Das Merkur-Neptun-Horoskop für Widder: Das Beste für Ihre Zukunft ab dem 02.07.24

Als Widder stehen Sie oft unter Strom und handeln impulsiv. Diese astrologische Phase bietet Ihnen nun die Chance, sich auf Ihre innere Stimme zu verlassen und so nachhaltigere Entscheidungen zu treffen. Das Trigon zwischen Neptun und Merkur schärft Ihre Intuition, insbesondere in beruflichen Belangen. Nehmen Sie sich die Zeit, um in Ruhe Ihre nächsten Schritte zu planen, anstatt wie sonst aufs Geratewohl loszustürmen. Dies könnte ein Wendepunkt in Ihrer Karriere für Sie sein. Fragen Sie sich: Wie würde Ihr Leben aussehen, wenn Sie öfter Ihrem Bauchgefühl statt unüberlegten Entscheidungen folgen würden?

So nutzen Sie das Merkur-Neptun-Trigon

Versuchen Sie, täglich einige Minuten in Stille zu verbringen, um Ihre Gedanken zu ordnen und Ihre innere Stimme klarer zu hören.

