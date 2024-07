Das Merkur-Neptun-Horoskop für Stiere: Das Beste für Ihre Zukunft ab dem 02.07.24

Für Sie als Stier bietet diese Zeit eine gute Gelegenheit, endlich aus Ihrer Komfortzone herauszutreten, denn in dieser haben Sie schon viel zu lange verbracht! Neptun öffnet Ihr Herz für neue Perspektiven, vor allem in materiellen Dingen. Lassen Sie sich von Merkur im Löwen ermutigen, kreative Risiken einzugehen, die sich aber langfristig auszahlen werden. Dies könnte Ihnen helfen, Ihr Verhältnis zum Thema Sicherheit neu zu bewerten. Meditieren Sie über folgende Frage: In welchen Momenten Ihres Lebens haben Sie bereits erlebt, dass Ihr Bauchgefühl Sie zuverlässiger als Ihr analytisches Denken geleitet hat?

So nutzen Sie das Merkur-Neptun-Trigon

Nutzen Sie ein Tagebuch, um Ihre Intuitionen festzuhalten. So merken Sie sich, wann Ihr Bauchgefühl Sie richtig geleitet hat.

Lesen Sie außerdem: Die Glückstage für das Sternzeichen Stier im Juli 2024

Artikelbild und Social Media: Collage mit Aphelleon / iStock und Astrowoche.de