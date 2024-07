Das Merkur-Neptun-Horoskop für Waagen: Das Beste für Ihre Zukunft ab dem 02.07.24

Diese astrologische Phase fordert Sie als Waage heraus, Balance zwischen Kopf und Herz zu finden. Nutzen Sie die Energie des Neumonds, um zu reflektieren, wie Ihre Intuition Ihnen helfen kann, Harmonie in Ihren zwischenmenschlichen Beziehungen zu schaffen. Es ist eine ideale Zeit, um emotionale Blockaden zu lösen und tiefer in Ihre Beziehungen einzutauchen. Dies kann die Qualität Ihrer Beziehungen verbessern. Folgende Frage hilft Ihnen, darüber zu meditieren: Wie könnte eine stärkere Intuition Ihnen helfen, Konflikte zu lösen und tiefere Verbindungen in Ihren Beziehungen zu schaffen?

So nutzen Sie das Merkur-Neptun-Trigon

Führen Sie Gespräche mit einem vertrauten Freund oder Therapeuten, um Ihre Gefühle zu reflektieren und Ihre intuitive Wahrnehmung zu schärfen.

