Das Merkur-Uranus-Horoskop für den 31.05.24: Darauf müssen Widder jetzt unbedingt achten!

Sie, lieber Widder, müssen sich am kritischen Freitag – und einige Tage davor und danach – ganz schön disziplinieren. Denn die aktuellen Konstellationen können Ihnen in Sachen Finanzplanung einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machen. Verständlich, denn schon länger fühlen Sie ich von einer großen Ungeduld angetrieben, angespornt durch Ihren Herrscher Mars, der derzeit Ihr Zeichen durchquert und zu Extravaganzen verleitet. Dies macht Sie besonders anfällig für die Verführungen von Merkur und Uranus. Reißen Sie sich am Riemen und planen Sie solide, dann kommen Sie bestens in den Herbst.

Ihr Finanzmantra:

"Ich profitiere davon, mich auch auf das alltägliche Kleinklein einzulassen und mich nicht von meinen Leidenschaften ablenken zu lassen."

