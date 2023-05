Das Mond-Horoskop 2013: Wenn Ihr Mond in den Zwillingen steht

Ihre Mond-Stärke in diesem Jahr der tiefen Gefühle: Sie wachsen über sich hinaus, lernen, sich festzulegen, sich ohne Zweifel zu entscheiden. Und zwar besonders auf emotionaler Ebene, was in Ihre Beziehungen eine neue Qualität bringen wird. Und zwar in allen Verbindungen zu anderen Menschen: in Ihrer Partnerschaft, in Ihren Freundschaften , in Ihren Beziehungen zu Kollegen und Chefs am Arbeitsplatz. Ihre Mond-Chance: Das wird Ihre Position stärken, Ihre private Situation auf eine neue sichere Basis stellen. Ein großes Glücksgefühl breitet sich in Ihrem Leben aus, das Sie mit neuem Selbstbewusstsein, neuer Kraft erfüllen wird, mit der Sie alles erreichen werden, von dem Sie jetzt nur träumen. Sie sind auf dem Weg in ein Erfolgsjahr – Ihr Jahr.

