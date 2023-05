Das Mond-Horoskop 2013: Wenn Ihr Mond im Krebs steht

Sie tragen eine andere Welt in sich als jene, die wir sehen. Ein Reich der Fantasie, der Traumbilder, der tiefen Eindrücke aus Ihrem Unterbewusstsein. Im Mondjahr 2013 wird Ihnen diese reiche Innenwelt ein enormes kreatives Potenzial verleihen. Ihre Mond-Chance: Sie verwirklichen sich, Sie schreiben, malen, entdecken Ihre enorme spirituelle Energie und lassen sich durch niemanden mehr auf Ihrem Weg aufhalten. Ihre ganz besondere Energie-Phase 2013 : Die Tage um den 8. Juli, wenn der aktuelle Neumond Ihren persönlichen Mond im Krebs umarmt. Spätes­tens dann werden Sie die große Veränderung in Ihrem Leben in Angriff nehmen und sich durchsetzen.

