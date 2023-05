Das Mond-Horoskop 2013: Wenn Ihr Mond im Skorpion steht

Sie faszinieren die Menschen, ziehen sie an. Da in Ihnen ein ungemein starker Wille und magische Seelenkräfte brennen, die man spürt, die andere Menschen fesseln. Im Mondjahr wächst diese Energie zu einer ungeahnten, schier hypnotischen Suggestivkraft, die den Freunden, dem Partner, dem Chef Ihre Wünsche und Träume in die Seele zaubert. Ihre Mond-Chance: Wenn Sie ganz offen und ehrlich zu sich selbst stehen, wird geschehen, was Sie sich wünschen. Sie haben Einfluss, man hört auf Sie. Sie werden besonders im Beruf weit kommen. Ihre wirksamste Wunschphase 2013: die Tage um den 25. April, wenn der Vollmond im Skorpion steht.

