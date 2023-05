Das Mond-Horoskop 2013: Wenn Ihr Mond in der Waage steht

Sie fürchten sich vor dem Alleinsein, gehen deshalb viele, zu viele Kompromisse ein. Sie neigen deshalb dazu, sich selbst zu verleugnen. Das Mondjahr 2013 verbindet Sie mit Ihrer Seele. Sie spüren dabei, was Sie verunsichert, was Sie wirklich brauchen und nicht leben. Aus Angst, damit die wichtigsten Menschen Ihres Lebens zu verprellen. Ihre Mond-Chance: Wenn Sie zu sich selbst ehrlicher sind, werden Sie sich durchsetzen, werden Ihre sehnlichsten Wünsche in Erfüllung gehen. Sie werden das Glück anziehen. Ihre stärkste Phase zu einem radikalen Wandel ist um den 5. Oktober, wenn der Neumond in der Waage steht. Ihr magischer Wunschmoment.

