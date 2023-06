Das Neumond-Horoskop ab 18. Juni 2023: Sternzeichen Widder

Sie, lieber Widder, sind eine kompromisslose Kämpfernatur. Doch in der Liebe sind auch Sie vor Fehlern nicht gefeit. Oft verschenken Sie Ihr Herz zu spontan. Das hat Ihnen schon die eine oder andere Verletzung beigebracht. Jetzt, da Ihr Herrscher Mars zusammen mit Frau Venus durch den stolzen Löwen reist, könnten kleine Meinungsverschiedenheiten alte Wunden wieder aufreißen. Bleiben Sie ruhig, spüren Sie in sich hinein und setzen Sie auf die Kraft des Zwillinge-Neumonds am Wochenende. So erkennen Sie genau, ob Ihre Gefühle tatsächlich der aktuellen Situation geschuldet sind, oder auf frühere Blessuren zurückzuführen sind. Erst danach sollten Sie eine Entscheidung treffen.

Ihr Mantra: Ich bin es mir wert, wahrhaftig geliebt zu werden.