Freuen Sie sich auf das Mars-Jahr 2023, es wird für Sie sehr erfolgversprechend. Das Jahr ist vor allem für geschäftliche Partnerschaften sehr wichtig. Gehen Sie dabei immer ruhig und überlegt vor. Die Planung neuer Ziele und Vorhaben steht unter guten Sternen.

Horoskop 2023 für das Sternzeichen Widder: Ihre Glückstage

4. Januar 2023: Sie haben eine sinnliche, erotische Ausstrahlung.

Sie haben eine sinnliche, erotische Ausstrahlung. 18. März 2023: Ein Kompliment macht Sie stolz.

Ein Kompliment macht Sie stolz. 5. April 2023: Erfolg im Job.

Erfolg im Job. 23. September 2023: Man kann etwas klären.

Man kann etwas klären. 13. Oktober 2023: Hohe Gewinnchancen. Sie sollten Lotto spielen.

Hohe Gewinnchancen. Sie sollten Lotto spielen. 21. Dezember 2023: Glück in der Liebe.

Das erwartet den Widder 2023 in der Liebe

Sie sind immer – und ganz besonders im Mars-Jahr – ein Glücksfall für Ihren Partner, solange Sie sich frei fühlen. Deshalb: Lassen Sie sich nicht in Ketten legen. Sie lieben es zwar, Ihr Herzblatt zu verwöhnen und zu überraschen, aber nicht jeden Tag! Sobald Liebe, Lust und Leidenschaft zur täglichen Pflicht verkommen, ist es aus mit der Zärtlichkeit. Gut möglich daher, dass es im neuen Jahr einen Riesen-Knall gibt, weil eine Beziehung an Ihrer Freiheitssehnsucht scheitert. Aber keine Sorge, Sie haben und bekommen genau die bessere Hälfte, die zu Ihnen passt.

Über eine ganz tolle Liebeszeit dürfen Sie sich vom 20. Februar bis 18. März freuen, da leuchtet die Venus aus Ihrem Sternzeichen. Einen einsamen Widder wird man im Jahr 2023 sicher nicht finden. Sie werden geliebt und begehrt. Wer noch alleine durchs Leben schreitet, hat auch in der Zeit vom 11. April bis 6. Mai die Chance auf eine wunderbare Begegnung, die sehr vielversprechend sein wird.

Die besten Partner für den Widder: Mit ihm ist immer etwas los im Leben

Jahreshoroskop 2023 für den Widder: Beruf und Finanzen

Es rührt sich was im neuen Jahr – und wie! Jupiter öffnet Ihnen im ersten Halbjahr die Türen ins Glück. Am stärksten bekommen Sie es zu spüren, wenn Sie selbstständig tätig sind: Die Nachfrage steigt, Ihr Kundenstamm verdoppelt sich, Ihr Name wird bekannt. Vielleicht besteht sogar Interesse an einer Investition in genau Ihrem Unternehmen. Aber auch in fixen Job-Beziehungen warten sehr angenehme Überraschungen auf Sie. Wichtig für alle Widder: Scheuen Sie sich nicht, von dem Gebrauch zu machen, was Sie am besten können - Beziehungen knüpfen, ausbauen und warm halten.

Im Mars-Jahr dürfen Sie sich auf rentable Geschäfte freuen. Im Herbst sollten Widder auf einen beruflichen Wechsel verzichten, auch wenn das Neue sehr verlockend erscheint, der Schein trügt. Gute Chancen, sich weiter zu entwickeln, bietet der November.

Die geheimnisvollen Seiten des Widders: In ihm lebt ein Pionier, Abenteurer und Kämpfer

Der Widder und die Gesundheit für das Jahr 2023

Mit Mars haben Sie relativ stabile Aspekte zu erwarten. Selbst Stressphasen stecken Sie locker weg. Und sollte es Ihnen zu hektisch werden, verstehen Sie es gut, rechtzeitig Ruhepausen einzulegen. Achten Sie auf Ihren Körper, wenn sich kleine Zipperlein einschleichen. Sehen Sie nicht achtlos darüber hinweg, sondern gehen Sie der Sache gleich auf den Grund. So können Sie chronischen Beschwerden gut vorbeugen. Eine sehr gute Phase haben Sie als Widder im Sommer. Sie können auftanken und sogar einen Urlaub oder eine Kur planen.

Mars steht im September ungünstig. Sie sollten sich in der Zeit nicht zu viel vornehmen. Alles in allem erfreuen Sie sich im Mars-Jahr aber bester Gesundheit, kleine Wehwehchen stecken Sie schnell weg.

