Das Sonne-Merkur-Horoskop ab dem 19.08.24: Sternzeichen Steinbock

Sie sind ja ein ziemliches Arbeitstier, doch auch bei Ihnen ist noch Luft nach oben. In den letzten Monaten stagnierten unerfreulicherweise einige wichtige Projekte. Aber dank des Treffens von Merkur und Sonne kommen diese nun – teilweise völlig unerwartet – wieder in Schwung. Das macht sich nicht nur auf Ihrem Konto bemerkbar. Auch das eine oder andere Talent, das Sie bisher nicht aus der Reserve wagten, wird nun benötigt und aktiviert. Doch dies ist nur der Anfang: Wenn Sie jetzt auf Ihre innere Stimme vertrauen und Ihre Karten richtig spielen, können Sie mit längerfristigen Gewinnen rechnen. Also geben Sie jetzt Gas, damit Sie entspannt Ihr neues Lebensjahr vorbereiten können.

Ihr Erfolgsmantra:

"Ich genieße eine reiche Ernte."