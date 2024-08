Das Sonne-Merkur-Horoskop ab dem 19.08.24: So wird jetzt der Weg frei für Ihr Glück!

Die kommende Woche hält aufregende Enthüllungen für Sie bereit! In den frühen Morgenstunden des Montags treffen die strahlende Sonne und der kluge Merkur im leidenschaftlichen Löwen aufeinander. Die Begegnung der beiden Powerplaneten ist besonders intensiv und bringt Ihnen wichtige Einsichten, die Ihr Leben nachhaltig beeinflussen können. Die erleuchtende Sonne und der clevere Götterbote zeigen Ihnen deutlich, was und wer Ihrem Glück im Weg steht – sei es in der Liebe, im Job, bezüglich Ihrer Finanzen oder im Alltag.

Die Konjunktion von Sonne und Merkur im Löwen bringt Licht ins Dunkel und zeigt, welche Blockaden Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen. Plötzlich offenbaren sich Ihnen tief verborgene Hindernisse, die Sie bisher ignoriert oder nicht bemerkt haben. Die Löwe-Sonne, Ihr ganz persönliches Powerhouse, kombiniert mit dem analytischen und kommunikativen Merkur, unterstützt Sie dabei, diese Hindernisse klar zu identifizieren und die nötigen Schritte zu unternehmen, um sie zu überwinden. Diese Woche ist hervorragend geeignet, um sich ehrlich zu hinterfragen: Welche Verhaltensmuster oder Gewohnheiten hindern mich daran, mein volles Potenzial zu entfalten? Gibt es Menschen in meinem Leben, die mich zurückhalten oder negativ beeinflussen?

Diese Konstellation fordert Sie dazu auf, mutig zu sein und sich von allem und jeden zu trennen, was oder wer Ihnen nicht guttut. So ebnen Sie sich schnell den Weg zu mehr Glück und Erfüllung. Dabei kann es hilfreich sein, ein Tagebuch zu führen, in dem Sie Ihre Gedanken und Gefühle festhalten. So können Sie Ihre Fortschritte besser nachvollziehen und sich selbst motivieren.

Auch interessant: Die wichtigsten astrologischen Ereignisse im Sommer 2024 auf einen Blick