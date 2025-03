Das Sonnenfinsternis-Horoskop am 29. März 2025: Sternzeichen Schütze

Die anstehende Sonnenfinsternis, lieber Schütze, aktiviert Ihre Kreativität und bringt Bewegung in Ihr Liebesleben. Haben Sie sich zu sehr zurückgenommen oder alte Geschichten festgehalten? Jetzt ist die Zeit, sich frei zu machen und Ihr inneres Feuer wieder zu entfachen. Ihre Lebensfreude will zurückkehren. Kreative Blockaden können sich lösen, und auch in der Liebe wartet ein Neuanfang auf Sie. Folgen Sie dem, was Ihr Herz zum Leuchten bringt. Vertrauen Sie auf Ihre kreative Kraft. Alles, was Sie jetzt neu beginnen, trägt das Potenzial für etwas Großes.

Ihr Karma-Mantra:

„Ich lasse mich von meiner Lebensfreude leiten.“